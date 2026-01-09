POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Schwarzer Ford Tourneo Custom beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (08.01.26) einen schwarzen Ford Tourneo Custom auf dem Parkplatz der Bürgerhalle beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
