Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Schwarzer Ford Tourneo Custom beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (08.01.26) einen schwarzen Ford Tourneo Custom auf dem Parkplatz der Bürgerhalle beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

