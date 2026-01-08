Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße

Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum

Coesfeld (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Lage mit polnischer Staatsangehörigkeit befuhr am 07.01.2026 gegen 19.15 Uhr die Borkener Straße in Dülmen. Auf schneebedeckter und rutschiger Fahrbahn kam er nach rechts von der Straße ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab.

Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme gab er zu, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Auf der Polizeiwache in Dülmen wurden ihm zwei Blutproben entnommen, da er ebenfalls angab, gelegentlich Drogen zu konsumieren.

Eine Überprüfung im polizeilichen System ergab, dass der 45-Jährige eine Führerscheinsperre hatte. Dies bestätigte er auch. Er besitze einen polnischen Führerschein, den er jedoch nicht finden könne. Dies sei der Grund für die verhängte Sperre gewesen. Folglich fuhr er das Auto, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell