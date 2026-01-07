POL-COE: Senden, Messingweg/ Orangener Skoda Fabia beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Friedhof an der Friedensallee einen Baum und einen Zaun beschädigt. Teile des Fahrzeugs lagen vor Ort. Ein Zeuge stellte die Beschädigungen am Montag (05.01.26) gegen 14.45 Uhr fest. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

