POL-COE: Senden, Messingweg/ Orangener Skoda Fabia beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (06.01.26) einen orangenen Skoda Fabia am Messingweg beschädigt. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr stand dieser am Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
