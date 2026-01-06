Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Baumberger Straße/Einbruch in Scheune geklärt

Coesfeld (ots)

Kriminalisten der Polizei Coesfeld haben einen Einbruch in eine Scheune aufgeklärt, der sich im Juli vergangenen Jahres in Osterwick ereignete. Bislang unbekannte Täter waren in eine Scheune eingebrochen und hatten mehrere landwirtschaftliche GPS-Geräte gestohlen, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6078206 Spuren, die damals am Tatort gesichert wurden, haben die Beamten nun zu einem 30-jährigen moldauischen Staatsbürger geführt. Dieser ist momentan noch unbekannten Aufenthaltes, die Ermittlungen hierzu laufen noch.

