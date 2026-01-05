POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße/Terrassentür stoppt Einbrecher
Coesfeld (ots)
Unbekannte versuchten am Montag (05.01.) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr hebelten sie an der Terrassentür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02591-7930 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell