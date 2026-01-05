POL-COE: Nottuln, L577/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Einbrecher waren an der Mühlenstraße unterwegs. An einem Haus gelang es den Tätern nicht, die Tür aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.45 Uhr am Freitag (02.01.26) und 17.45 Uhr am Samstag (03.01.26). Ebenfalls misslang es, in eine Wohnung einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am 30.12.25 und 21 Uhr am 01.01.26. Die Polizei in ...

