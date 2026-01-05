PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Nottuln, L577/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Ein sich von einem entgegenkommenden Auto lösender Eisblock hat am Samstag (03.01.26) die Windschutzscheibe eines 45-jährigen Autofahrers aus Rosendahl beschädigt. Gegen 15.15 Uhr befuhr er die L577 in Fahrtrichtung Billerbeck. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:31

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Am Freitag (02.01.26) überholte ein dunkles Auto mit Coe-Kennzeichen eine 43-jährige Motorrollerfahrerin aus Dülmen an der Ecke Weseler Straße/Bahnhofstraße. Weil der Unbekannte beim Einscheren aufgrund einer auf Gelb springenden Ampel kurz bremste, musste die Frau gegen 5.50 Uhr ebenfalls ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:16

    POL-COE: Nordkirchen, Zum Bakenbusch/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Straße Zum Bakenbusch am Samstag (03.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:13

    POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Versuchte Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Einbrecher waren an der Mühlenstraße unterwegs. An einem Haus gelang es den Tätern nicht, die Tür aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.45 Uhr am Freitag (02.01.26) und 17.45 Uhr am Samstag (03.01.26). Ebenfalls misslang es, in eine Wohnung einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am 30.12.25 und 21 Uhr am 01.01.26. Die Polizei in ...

    mehr
