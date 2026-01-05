POL-COE: Nottuln, L577/ Unfallbeteiligter gesucht
Coesfeld (ots)
Ein sich von einem entgegenkommenden Auto lösender Eisblock hat am Samstag (03.01.26) die Windschutzscheibe eines 45-jährigen Autofahrers aus Rosendahl beschädigt. Gegen 15.15 Uhr befuhr er die L577 in Fahrtrichtung Billerbeck. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
