Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken/Versuchte Sprengung von Zigarettenautomat

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten, einen Zigarettenautomaten in Senden aufzusprengen. Dazu zündeten sie einen noch nicht näher bestimmten Sprengsatz im Ausgabefach des Automaten. Dieser hielt jedoch Stand, sodass die Täter ohne Beute flüchteten.

Zeugen meldeten den erheblich beschädigten Automaten am Samstag Vormittag (03.01.) der Polizei. Der genaue Tatzeitraum ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch ein Zusammenhang mit dem Fall des in der Silvesternacht aufgesprengten Automaten in der Straße Am Schlosspark wird geprüft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder wissen, wann der Automat zuletzt unbeschädigt gesehen wurde, werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell