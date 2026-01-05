PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen-Buldern, Krummer Timpen/Erfolglose Einbrecher

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten erfolglos, in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen 180.. Uhr am Sonntag (04.01.) und 13.30 Uhr am Montag (05.01.) hebelten sie an einer Terrassentür, gelangten jedoch nichts ins Haus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

