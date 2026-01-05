POL-COE: Dülmen-Buldern, Krummer Timpen/Erfolglose Einbrecher
Coesfeld (ots)
Unbekannte versuchten erfolglos, in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen 180.. Uhr am Sonntag (04.01.) und 13.30 Uhr am Montag (05.01.) hebelten sie an einer Terrassentür, gelangten jedoch nichts ins Haus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
