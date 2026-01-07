Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/ Eisblock löst sich von LKW

Coesfeld (ots)

Ein Eisblock hat sich am Dienstag (06.01.26) von einem weißen Lkw gelöst und die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Gegen 11.35 Uhr geschah das auf der L555 bei Darfeld. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer für den verkehrssicheren Zustand ihrer Fahrzeuge verantwortlich sind. Verliert dieses Schnee oder Eis, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Das Strafmaß verschärft sich, wenn jemand behindert oder geschädigt wird.

