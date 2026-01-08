PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße
Coesfelder beißt Polizisten

Coesfeld (ots)

Am 08.01.2026 meldeten Bürger der Polizei einen Mann auf der Kreisstraße 46 in Coesfeld, Ortsteil Goxel. Die eingesetzten Polizisten konnten jedoch vor Ort niemanden feststellen. Kurz darauf meldete ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs eine Person auf der Friedhofsallee, die mittig auf der Fahrbahn lief und versucht hatte, sich vor das Räumschild eines Winterdienstfahrzeugs zu werfen.

Die Beamten trafen die Person an der Kreuzung Friedhofsallee an. Es handelte sich um einen 42-jährigen Coesfelder. Dieser lief bei Dunkelheit weiterhin mittig auf der Fahrbahn und verließ diese auch nach mehrfacher Ansprache durch die Beamten nicht. Im weiteren Verlauf schlug er einem Polizisten unvermittelt mit seinem Handy ins Gesicht. Daraufhin brachten die Beamten ihn zu Boden und nahmen ihn zu seinem eigenen Schutz sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Eine weitere Streifenwagenbesatzung traf ein und unterstützte bei der Ingewahrsamnahme und Fesselung. Dabei biss der Mann einen der Polizisten in den Daumen. Auch auf der Fahrt zur Polizeiwache leistete er fortwährend Widerstand.

Der Coesfelder wurde schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er gab an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Der verletzte Beamte blieb dienstfähig. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:17

    POL-COE: Senden, Messingweg/ Orangener Skoda Fabia beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (06.01.26) einen orangenen Skoda Fabia am Messingweg beschädigt. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr stand dieser am Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:54

    POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Baumberger Straße/Einbruch in Scheune geklärt

    Coesfeld (ots) - Kriminalisten der Polizei Coesfeld haben einen Einbruch in eine Scheune aufgeklärt, der sich im Juli vergangenen Jahres in Osterwick ereignete. Bislang unbekannte Täter waren in eine Scheune eingebrochen und hatten mehrere landwirtschaftliche GPS-Geräte gestohlen, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6078206 Spuren, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren