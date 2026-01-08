Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße

Coesfelder beißt Polizisten

Coesfeld (ots)

Am 08.01.2026 meldeten Bürger der Polizei einen Mann auf der Kreisstraße 46 in Coesfeld, Ortsteil Goxel. Die eingesetzten Polizisten konnten jedoch vor Ort niemanden feststellen. Kurz darauf meldete ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs eine Person auf der Friedhofsallee, die mittig auf der Fahrbahn lief und versucht hatte, sich vor das Räumschild eines Winterdienstfahrzeugs zu werfen.

Die Beamten trafen die Person an der Kreuzung Friedhofsallee an. Es handelte sich um einen 42-jährigen Coesfelder. Dieser lief bei Dunkelheit weiterhin mittig auf der Fahrbahn und verließ diese auch nach mehrfacher Ansprache durch die Beamten nicht. Im weiteren Verlauf schlug er einem Polizisten unvermittelt mit seinem Handy ins Gesicht. Daraufhin brachten die Beamten ihn zu Boden und nahmen ihn zu seinem eigenen Schutz sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Eine weitere Streifenwagenbesatzung traf ein und unterstützte bei der Ingewahrsamnahme und Fesselung. Dabei biss der Mann einen der Polizisten in den Daumen. Auch auf der Fahrt zur Polizeiwache leistete er fortwährend Widerstand.

Der Coesfelder wurde schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er gab an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Der verletzte Beamte blieb dienstfähig. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell