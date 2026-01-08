Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L551

Glätteunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Alleinunfall am 07.01.2026, gegen 16.10 Uhr, verlor eine 25-jährige Autofahrerin aus Nottuln auf der L551 in Dülmen beim Überholen eines anderen Fahrzeugs aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihr Auto. Dieses geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Die Nottulnerin und ihre Schwester, die als Beifahrerin mit im Fahrzeug saß, verletzten sich beim Unfall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell