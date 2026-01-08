POL-COE: Dülmen, Mühlenweg/Nach Einbruch in Ärztehaus: Tatverdächtiger bereits in Haft
Coesfeld (ots)
In mehrere Praxen eines Ärztehauses am Mühlenweg waren Unbekannte im September des vergangenen Jahres eingebrochen, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6122161
Die Kriminalpolizei suchte und sicherte damals an den Tatorten Spuren, mit Erfolg. Sie konnte diese nun einem Tatverdächtigen zuordnen. Demnach ist ein 32-jähriger Mann aus Münster für die Einbrüche verantwortlich. Dieser sitzt wegen ähnlicher Delikte bereits seit Oktober 2025 in Untersuchungshaft und wird sich nun auch für diese Taten verantworten müssen.
