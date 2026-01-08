PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg/Nach Einbruch in Ärztehaus: Tatverdächtiger bereits in Haft

Coesfeld (ots)

In mehrere Praxen eines Ärztehauses am Mühlenweg waren Unbekannte im September des vergangenen Jahres eingebrochen, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6122161

Die Kriminalpolizei suchte und sicherte damals an den Tatorten Spuren, mit Erfolg. Sie konnte diese nun einem Tatverdächtigen zuordnen. Demnach ist ein 32-jähriger Mann aus Münster für die Einbrüche verantwortlich. Dieser sitzt wegen ähnlicher Delikte bereits seit Oktober 2025 in Untersuchungshaft und wird sich nun auch für diese Taten verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:47

    POL-COE: Dülmen, L551 / Glätteunfall

    Coesfeld (ots) - Bei einem Alleinunfall am 07.01.2026, gegen 16.10 Uhr, verlor eine 25-jährige Autofahrerin aus Nottuln auf der L551 in Dülmen beim Überholen eines anderen Fahrzeugs aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihr Auto. Dieses geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Die Nottulnerin und ihre Schwester, die als Beifahrerin mit im Fahrzeug saß, verletzten sich beim Unfall. Ein ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:25

    POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße / Coesfelder beißt Polizisten

    Coesfeld (ots) - Am 08.01.2026 meldeten Bürger der Polizei einen Mann auf der Kreisstraße 46 in Coesfeld, Ortsteil Goxel. Die eingesetzten Polizisten konnten jedoch vor Ort niemanden feststellen. Kurz darauf meldete ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs eine Person auf der Friedhofsallee, die mittig auf der Fahrbahn lief und versucht hatte, sich vor das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren