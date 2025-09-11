PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer verursacht Unfall - und flüchtet

Gifhorn (ots)

In der Gifhorner Fußgängerzone, dem Steinweg, kam es gestern Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die 59-Jährige zeigte den Unfall anschließend bei der nahegelegenen Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße an.

Sie sei gegen 11:30 Uhr durch die Fußgängerzone in Richtung Norden zum Wochenmarkt unterwegs gewesen. Auf Höhe des Optikers Fielmann habe sie eine Bekannte getroffen. Im anschließenden Gespräch habe sie mit dem Rücken nach Süden gestanden. Plötzlich verspürte sie einen heftigen Schlag im Rücken- und Kopfbereich. In der unmittelbaren Nähe sei ein Mann wieder auf sein Fahrrad aufgestiegen und weiter in Richtung Norden gefahren. Beim Wegfahren habe er noch "'tschuldigung" gesagt.

Der Unfallverursacher wurde als etwa 35 Jahre alt, 170-180 cm groß und von sportlicher Figur beschrieben. Die Haare seien mittelblond und kurz geschnitten gewesen. Er habe einen grauen Pullover und eine graue Hose getragen und sei nicht mit einem E-Bike unterwegs gewesen.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen des Unfalls. Hinweise zum flüchtigen Verursacher werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

