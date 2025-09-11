Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl und Einbruch in Bokensdorf

Bokensdorf (ots)

In der Straße "Bauernberg" in Bokensdorf kam es kürzlich zu einem Diebstahl eines Motorrads und einem Einbruch in eine Scheune. Zu beiden Taten ermittelt die Polizei Weyhausen und prüft dabei einen Tatzusammenhang. Die betroffene Scheune steht in der Verlängerung des Bauernbergs, etwa 200 Meter außerhalb des Orts. Unbekannte hebelten die Zugangstür aus Metall gewaltsam auf und betraten das Gebäudeinnere. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zur Entwendung gelagerter Geräte. Der Tatzeitraum wurde von dem Geschädigten auf den 08.09.2025, 16:00 Uhr, bis zum 10.09.2025, 14:30 Uhr, eingegrenzt.

Am Morgen des gestrigen Mittwochs zeigte ein weiterer Geschädigter, der ebenfalls in der Straße "Bauernberg" wohnt, den Diebstahl seines Motorrads an. Dieses war auf seinem Grundstück vor dem Haus abgestellt. Der Tatzeitraum liegt dem Geschädigten zufolge in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die Polizei Weyhausen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05362 947980 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell