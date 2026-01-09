PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Im Pastorenkamp/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (08.01.26) in ein Haus an der Straße Im Pastorenkamp eingebrochen. Zwischen 15.50 Uhr und 19.05 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

