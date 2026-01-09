POL-COE: Lüdinghausen, Im Pastorenkamp/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (08.01.26) in ein Haus an der Straße Im Pastorenkamp eingebrochen. Zwischen 15.50 Uhr und 19.05 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
