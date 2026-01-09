POL-COE: Lüdinghausen, Im Pastorenkamp/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In mehrere Praxen eines Ärztehauses am Mühlenweg waren Unbekannte im September des vergangenen Jahres eingebrochen, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6122161 Die Kriminalpolizei suchte und sicherte damals an den Tatorten Spuren, mit Erfolg. Sie konnte diese nun einem Tatverdächtigen zuordnen. Demnach ist ein ...

mehr