Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Im Zeitraum vom 31.12.2025 (15: 00 Uhr) bis 01.01.2026 (15:00 Uhr) kam es im Stadtgebiet Lingen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. An insgesamt neun Objekten im unmittelbaren Umkreis des Willy-Brandt-Rings / der Waldstraße haben bislang unbekannte Täter mittels Sprühfarbe Äußerungen wie "Kein Mensch ist illegal, 161" etc. an Stromkästen, Bushaltestellen und diversen Mauerwerken angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 87-0 in Verbindung zu setzen. /eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell