Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet
Lingen (ots)
Im Zeitraum vom 31.12.2025 (15: 00 Uhr) bis 01.01.2026 (15:00 Uhr) kam es im Stadtgebiet Lingen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. An insgesamt neun Objekten im unmittelbaren Umkreis des Willy-Brandt-Rings / der Waldstraße haben bislang unbekannte Täter mittels Sprühfarbe Äußerungen wie "Kein Mensch ist illegal, 161" etc. an Stromkästen, Bushaltestellen und diversen Mauerwerken angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 87-0 in Verbindung zu setzen. /eot
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell