Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Am Montag, dem 29.12.2025, gegen 14:35 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Emlichheim, im Bereich der Postenbörse, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, aus einer Parklücke herauszufahren. Dabei lenkte er zu stark ein und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen daneben ordnungsgemäß abgestellten Hyundai Getz.

Ein Zeuge machte den Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam. Dieser hielt zunächst an und gab an, seine Kontaktdaten hinterlassen zu wollen, entfernte sich anschließend jedoch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Kleinbus gehandelt haben. Zudem liegt ein Kennzeichenfragment "...11 VTH..." vor. Der Fahrer soll dunkle Haare gehabt haben.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben können, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943-92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell