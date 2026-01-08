Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, dem 07.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 07:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Lidl-Marktes an der Straße Heideweg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort auf bislang unbekannte Weise einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Ford Focus und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell