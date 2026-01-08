PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Verkehrsunfallflucht auf der B213 bei Herzlake - Polizei sucht Zeugen

Herzlake (ots)

Am Mittwoch, dem 07.01.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der B213 im Bereich Herzlake zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw die B213 in Richtung Haselünne, als ihm ein bislang unbekannter Lkw in Fahrtrichtung Herzlake entgegenkam. Auf gleicher Höhe löste sich Eis vom Dach des entgegenkommenden Lkw und prallte gegen das Fahrzeug des 42-Jährigen.

Dabei entstand Sachschaden, unter anderem wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Der Fahrer des verursachenden Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem beteiligten Lkw oder dem Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

