Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Linienbus in Schüttorf - Polizei bittet um Hinweise

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch, dem 07.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 12:50 Uhr auf der Straße Alter Emsbürener Weg in Schüttorf, in der Nähe der Kreuzung Alter Emsbürener Weg / Nordring, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Alter Emsbürener Weg in Richtung Nordring und übersah dabei einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Linienbus. Der Radfahrer fuhr auf das Heck des Busses auf und stieß mit dem Kopf gegen die Heckscheibe. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Aufgrund vorgefundener rötlicher Spuren am Unfallort ist davon auszugehen, dass der Radfahrer zumindest leicht verletzt wurde.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Radfahrer geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell