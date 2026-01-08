Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfallflucht am Kirchplatz
Salzbergen (ots)
Am Donnerstag, den 08.01.2026, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:10 Uhr auf der Straße Kirchplatz in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beim Ausparken einen am Fahrbahnrand geparkten blauen BMW. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 849
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell