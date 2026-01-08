Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Beschädigte Bushaltestelle - Polizei bittet um Hinweise

Werlte (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06.01.2026, gegen 12:00 Uhr, und Donnerstag, dem 08.01.2026, etwa 08:30 Uhr, kam es an der Ostenwalder Straße / K137 zu einer Sachbeschädigung durch einen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug die Ostenwalder Straße aus Richtung Werlte kommend in Richtung Sögel. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache, möglicherweise im Zusammenhang mit winterlichen Straßenverhältnissen, nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Bushaltestellenschild ("Ostenwalde Hünenstein"). Das Schild wurde durch den Zusammenstoß beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell