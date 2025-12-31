Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bottrop (ots)

Am Abend des 30. Dezember 2025 wurde die Feuerwehr Bottrop um 21:39 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bottrop alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen sowohl eine Wohnung als auch der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand. Dank der schnellen und gezielten Maßnahmen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr im Gebäude. Vor Ort wurden insgesamt 8 Personen betreut, dazu stellte ein Bottroper Busunternehmen einen Linienbus zur Verfügung. Zwei der Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr Bottrop sowie die Ortswehren Boy, Altstadt und die Drehleiter der Ortswehr Kirchhellen. Die Freiwillige Feuerwehr Fuhlenbrock stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Die BEST unterstützte während des Einsatzes mit einem Streufahrzeug um gefrierendes Löschwasser abzustreuen. Um das Feuer effektiv zu bekämpfen, kamen unter anderem drei C-Rohre sowie zwei Drehleitern zum Einsatz. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach intensiven Löscharbeiten unter Kontrolle bringen, sodass eine Gefährdung für die umliegenden Gebäude und die Bevölkerung weitestgehend ausgeschlossen werden konnte. Der Einsatz war gegen 1:30 Uhr beendet. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen eine Brandsicherheitswache gestellt.

