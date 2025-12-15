PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand Bottrop Boy

Bottrop (ots)

Am heutigen Adventssonntag, um 22.12 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr BOT-Boy zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Heimannstraße alarmiert. Anwohner hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte Löschversuche im Kellerbereich unternommen. Die Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnungen vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. 1 Person verblieb zunächst in ihrer Wohnung und wurde im Einsatzverlauf aus dem Gebäude geleitet. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung im Kellerbereich. Damit sich der Brandrauch nicht weiter im Treppenraum ausbreitet, wurde ein Rauchschutzvorhang gesetzt. Um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen, wurden mehrere Bewohner vorsorglich durch eine Notärztin untersucht. Da der Rauch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch das Treppenhaus gezogen war, musste das betroffene Haus mittels Lüfter der Feuerwehr entraucht werden. Auch das Nachbargebäude wurde vorsorglich durch die Feuerwehr kontrolliert. Nach den Einsatzmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es waren insgesamt 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren