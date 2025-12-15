Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand Bottrop Boy

Bottrop (ots)

Am heutigen Adventssonntag, um 22.12 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr BOT-Boy zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Heimannstraße alarmiert. Anwohner hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte Löschversuche im Kellerbereich unternommen. Die Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnungen vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. 1 Person verblieb zunächst in ihrer Wohnung und wurde im Einsatzverlauf aus dem Gebäude geleitet. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung im Kellerbereich. Damit sich der Brandrauch nicht weiter im Treppenraum ausbreitet, wurde ein Rauchschutzvorhang gesetzt. Um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen, wurden mehrere Bewohner vorsorglich durch eine Notärztin untersucht. Da der Rauch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch das Treppenhaus gezogen war, musste das betroffene Haus mittels Lüfter der Feuerwehr entraucht werden. Auch das Nachbargebäude wurde vorsorglich durch die Feuerwehr kontrolliert. Nach den Einsatzmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es waren insgesamt 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

