FW-BOT: FW-BOT: Einsatz an Tankstelle -LKW in Vollbrand

Feuerwehr Bottrop

Bottrop (ots)

Am Freitagabend, 28. November 2025, gingen um 18:30 Uhr mehrere Notrufe über ein brennendes Fahrzeug an der Tank- und Rastanlage BAB A2 bei der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop ein. Daraufhin wurden umgehend mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr Bottrop zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen Sattelzug, der mit Holz beladen war, vor. Die Fahrzeugkabine war in Vollbrand geraten. Unverzüglich wurden umfassende Löschmaßnahmen eingeleitet. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt. Die Beladung konnte von den Einsatzkräften vor dem Feuer Geschütz werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen zurückgefahren und der Einsatz beendet werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Bottrop hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an:

