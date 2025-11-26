Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der Horster Straße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bottrop (ots)

Gegen 14:05 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop am heutigen Mittwoch über einen Verkehrsunfall auf der Horster Straße in Höhe der Janusz-Korczak-Schule informiert. Ein Pkw war aus ungeklärter Ursache frontal mit einem Lkw kollidiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Passanten den Pkw-Fahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst begann umgehend mit der Versorgung des 84-jährigen Patienten.

Aufgrund des Verletzungsmusters des Patienten wurde für den Transport des Verletzten ein Rettungshubschrauber angefordert. Um 14:57 Uhr landete der Rettungshubschrauber "Christoph 9" aus Duisburg in der Nähe der Unfallstelle und transportierte den Patienten im Anschluss in eine Spezialklinik.

Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle gegen 15:30 Uhr der Polizei zur Unfallursachenermittlung übergeben. Die Horster Straße ist für die Dauer der Ermittlungen zwischen Germaniastraße und Ostring gesperrt. Die Feuerwehr Bottrop war mit 12 Kräften der Feuer- und Rettungswache 1 und der Rettungswache 3 im Einsatz. (Du)

