PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der Horster Straße - Rettungshubschrauber im Einsatz

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der Horster Straße - Rettungshubschrauber im Einsatz
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bottrop (ots)

Gegen 14:05 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop am heutigen Mittwoch über einen Verkehrsunfall auf der Horster Straße in Höhe der Janusz-Korczak-Schule informiert. Ein Pkw war aus ungeklärter Ursache frontal mit einem Lkw kollidiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Passanten den Pkw-Fahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst begann umgehend mit der Versorgung des 84-jährigen Patienten.

Aufgrund des Verletzungsmusters des Patienten wurde für den Transport des Verletzten ein Rettungshubschrauber angefordert. Um 14:57 Uhr landete der Rettungshubschrauber "Christoph 9" aus Duisburg in der Nähe der Unfallstelle und transportierte den Patienten im Anschluss in eine Spezialklinik.

Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle gegen 15:30 Uhr der Polizei zur Unfallursachenermittlung übergeben. Die Horster Straße ist für die Dauer der Ermittlungen zwischen Germaniastraße und Ostring gesperrt. Die Feuerwehr Bottrop war mit 12 Kräften der Feuer- und Rettungswache 1 und der Rettungswache 3 im Einsatz. (Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 23:31

    FW-BOT: Einsatz auf der A42 - Eine Person schwer verletzt

    Bottrop (ots) - Die Feuerwehr Bottrop wurde am Dienstag, den 18.11., um 21:37 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf die A42 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich folgende Lage: Ein PKW war verunfallt, eine Person war schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr leitete umgehend die technische Rettung ein. Mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 08:37

    FW-BOT: Bottrop-Batenbrock; Brandserie auf der Prosperstraße

    Bottrop (ots) - In den frühen Morgenstunden des 15.11. kam es auf der Prosperstraße und der Waldthausenstraße in Bottrop zu insgesamt fünf Bränden an verschiedenen Einsatzstellen. Die ersten Meldungen über ein Feuer erreichte die Leitstelle der Feuerwehr gegen 02:14 Uhr, an dieser Einsatzstelle brannte unter dem Vordach einer Pizzeria Mobiliar. Die Beatzung eines Löschfahrzeuges der Feuerwache 1 konnte das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren