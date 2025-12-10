Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gasaustritt im Stadtteil Batenbrock

Bottrop (ots)

Um 17:04 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop gestern zu einem Gasaustritt an der Prosperstraße im Stadtteil Batenbrock alarmiert. In Höhe der Bahnbrücke, zwischen Ostring und Knappenstraße, war bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Mitarbeiter des Netzbetreibers vor Ort. Insbesondere in der Baugrube waren hohe Gaskonzentrationen messbar.

Die Polizei sperrte den Einsatzbereich weiträumig ab. Die Brücke wurde für den Bahnverkehr gesperrt. Ebenso wurde die Prosperstraße vollständig gesperrt. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vorsorglich geräumt.

Parallel wurde durch den Gasnetzbetreiber die Gaszufuhr der Leitung unterbrochen, so dass kein weiteres Gas mehr nachströmen konnte. Im Anschluss wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Belüftung der umliegenden Kanäle und Schächte durchgeführt, um zu verhindern, dass sich hier explosionsfähige Gemische bilden konnten. Während der gesamten Einsatzdauer stand ein Trupp für einen Löschangriff bereit, um im Falle eines Brandausbruchs umgehend eingreifen zu können.

Gegen 23 Uhr hatte der Gasnetzbetreiber die beschädigte Stelle abgedichtet. Zudem hatten Messtrupps der Feuerwehr alle umliegenden Gebäude und Kanäle kontrolliert, so dass die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 23:30 Uhr die Einsatzstelle verlassen konnten.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Boy und Vonderort im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Eigen und Kirchhellen standen für weitere Einsätze im Stadtgebiet in Bereitschaft. Insgesamt waren ca. 45 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. (Du)

