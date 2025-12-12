Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Küchenbrand im Stadtteil Lehmkuhle - Zwei Katzen gerettet

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr gegen 06:05 Uhr über die Leitstelle der Polizei zu einem Küchenbrand im Stadtteil Lehmkuhle alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits Rauch aus dem betroffenen Gebäude. Ein Angriffstrupp ging umgehend unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Das Feuer konnte zügig lokalisiert und gelöscht werden. Parallel wurde das Gebäude kontrolliert und gelüftet. Für den Wärmeerhalt der Hausbewohner stellte die Vestische kurzfristig einen Linienbus zur Verfügung. Ein Notarzt untersuchte alle Bewohner vorsorglich auf mögliche Rauchgasvergiftungen. Glücklicherweise musste niemand ins Krankenhaus transportiert werden. Besonders erfreulich: Der Angriffstrupp konnte zwei Katzen unverletzt aus der Wohnung retten und ihren Besitzern übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Vonderort unterstützte die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bei den Maßnahmen vor Ort und übernahm unter anderem Aufgaben in der Einsatzunterstützung und Absicherung. Der Einsatz dauerte insgesamt rund 1,5 Stunden. Die Feuerwehr bedankt sich bei der Polizei, dem Rettungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Vonderort und der Vestischen für die gute Zusammenarbeit.

