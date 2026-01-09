Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/ Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein unbekannter Fahrradfahrer sind am Donnerstag (08.01.26) an der Hauptstraße zusammengestoßen. Gegen 16 Uhr fuhr der 54-jährige Autofahrer von dem Parkplatz einer Bäckerei. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrradfahrer weg. Auch der Autofahrer entfernte sich dann von der Unfallstelle, suchte aber später die Polizei auf. Der Fahrradfahrer soll zwischen zehn und zwölf Jahren alt sein und trug einen schwarzen Helm mit gelben Punkten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

