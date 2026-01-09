PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/ Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein unbekannter Fahrradfahrer sind am Donnerstag (08.01.26) an der Hauptstraße zusammengestoßen. Gegen 16 Uhr fuhr der 54-jährige Autofahrer von dem Parkplatz einer Bäckerei. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrradfahrer weg. Auch der Autofahrer entfernte sich dann von der Unfallstelle, suchte aber später die Polizei auf. Der Fahrradfahrer soll zwischen zehn und zwölf Jahren alt sein und trug einen schwarzen Helm mit gelben Punkten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 09:09

    POL-COE: Olfen, Oststraße/ Rucksack nach Schlag entwendet

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Täter hat einen 38-jährigen Olfener am Donnerstag (08.01.26) zunächst geschlagen und dann seinen Rucksack entwendet. Gegen 20.55 Uhr befand er sich auf der Oststraße, als der Unbekannte den Olfener ansprach und nach Vapes fragte. Dann griff der Täter nach dem Rucksack des 38-Jährigen. Als er sich dagegen wehrte, schlug der Täter ihm ins Gesicht und flüchtete mit dem Rucksack. ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:54

    POL-COE: Lüdinghausen, Im Pastorenkamp/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (08.01.26) in ein Haus an der Straße Im Pastorenkamp eingebrochen. Zwischen 15.50 Uhr und 19.05 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:45

    POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Schwarzer Ford Tourneo Custom beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (08.01.26) einen schwarzen Ford Tourneo Custom auf dem Parkplatz der Bürgerhalle beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

    mehr
