POL-COE: Billerbeck, Markt/ Billerbecker geschlagen
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (11.01.26) einen 29-jährigen Billerbecker auf Höhe der Eisdiele ins Gesicht geschlagen. Passiert ist das gegen 1.35 Uhr. Zuvor soll es zwischen den Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Billerbecker in ein Krankenhaus.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
-männlich -18-20 Jahre -schwarze Hautfarbe -schwarze Locken -beige Jogginghose
Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell