PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Markt/ Billerbecker geschlagen

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (11.01.26) einen 29-jährigen Billerbecker auf Höhe der Eisdiele ins Gesicht geschlagen. Passiert ist das gegen 1.35 Uhr. Zuvor soll es zwischen den Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Billerbecker in ein Krankenhaus.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -männlich -18-20 Jahre -schwarze Hautfarbe -schwarze Locken -beige
Jogginghose

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren