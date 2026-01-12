POL-COE: Billerbeck, Hospitalstraße/ Blauer Audi Q8 40 E-Tron beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekanntes Auto hat an der Hospitalstraße einen blauen Audi Q8 40 E-Tron beschädigt. Zwischen 12 Uhr am Freitag (09.01.26) und 16 Uhr am Samstag (10.01.26) stand das Auto auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
