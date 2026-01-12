POL-COE: Billerbeck, Hospitalstraße/ Blauer Audi Q8 40 E-Tron beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (11.01.26) einen 29-jährigen Billerbecker auf Höhe der Eisdiele ins Gesicht geschlagen. Passiert ist das gegen 1.35 Uhr. Zuvor soll es zwischen den Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Billerbecker in ein Krankenhaus. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: -männlich -18-20 Jahre -schwarze Hautfarbe ...

