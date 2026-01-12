Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Holzstiege/ Spenden entwendet, mutmaßliche Täter festgenommen

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Samstag (10.01.26) zwei rumänische Männer festgenommen. Gegen 12.45 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen verdächtigen Transporter, aus dem eine Person immer wieder ausgestiegen sei und an mehreren Orten Geldspenden von abgelegten Weihnachtsbäumen entwendet habe. Polizisten trafen die beiden Tatverdächtigen mit dem nicht versicherten Transporter an der Holzstiege an. In diesem befanden sich Bargeld sowie Altmetalle. Beide Männer mussten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache, von wo sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurden. Die Polizisten stellten das Bargeld sicher, beschlagnahmten den Transporter und fertigten Anzeigen gegen die beiden Männer.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell