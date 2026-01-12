POL-COE: Olfen, Südwall
Einbrecher scheitern
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag (08.01.2026) auf Freitag (09.01.2026) die Fluchttür, die in den Verkaufsraum eines Supermarktes (K+K) auf dem Südwall in Olfen führt aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
