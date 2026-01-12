Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Südwall

Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag (08.01.2026) auf Freitag (09.01.2026) die Fluchttür, die in den Verkaufsraum eines Supermarktes (K+K) auf dem Südwall in Olfen führt aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

