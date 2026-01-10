Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig

Glan-Münchweiler, Bettenhausen (ots)

In der Tatzeit zwischen Donnerstag, 08.01.2026 ab 04:00 Uhr bis Freitag, 09.01.2026 um 09:00 Uhr, kam es in Höhe Glan-Münchweiler-Bettenhausen zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer-/in kollidierte hierbei mit einer Mauer eines Wohnhauses. Danach schleuderte der Pkw gegen eine weitere Mauer/Zaun eines benachbarten Anwesens, welcher hierbei beschädigt wurde. Nach dem Unfallgeschehen verließ der oder die Verursacher-/in die Unfallörtlichkeit ohne Angaben der Beteiligung gemacht zu haben. Am Unfallort konnten indes Fahrzeugteile sichergestellt werden, die auf das Verursacherfahrzeug, dunkelblauer Renault, schließen lassen. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Die POLIZEI Kusel bittet Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0631-369-14499 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell