POL-COE: Billerbeck, Mergelkamp/ Ford Transit Custom beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Montag (12.01.26) einen Ford Transit Custom am Mergelkamp beschädigt. Gegen 10.30 Uhr hörte ein Zeuge einen Knall. Ein weiterer beobachtete eine weißen Lkw, der Ähnlichkeit mit einem Müllwagen gehabt habe. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell