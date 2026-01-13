PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße
Diebstahl aus Verkaufsautomaten

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am 12.01.2026, gegen 23.00 Uhr, vermutlich mit Steinen die Glasfront eines Warenautomaten in einem Verkaufsportal auf der Lüdinghauser Straße in Dülmen ein. Sie entwendeten eine unbekannte Menge an Nikotinprodukten und E-Zigaretten.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

