POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße
Diebstahl aus Verkaufsautomaten
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter warfen am 12.01.2026, gegen 23.00 Uhr, vermutlich mit Steinen die Glasfront eines Warenautomaten in einem Verkaufsportal auf der Lüdinghauser Straße in Dülmen ein. Sie entwendeten eine unbekannte Menge an Nikotinprodukten und E-Zigaretten.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
