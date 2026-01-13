Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße

Diebstahl aus Verkaufsautomaten

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am 12.01.2026, gegen 23.00 Uhr, vermutlich mit Steinen die Glasfront eines Warenautomaten in einem Verkaufsportal auf der Lüdinghauser Straße in Dülmen ein. Sie entwendeten eine unbekannte Menge an Nikotinprodukten und E-Zigaretten.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell