Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße

Einbruch in Pkw

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am 13.01.2026, gegen 04.20 Uhr, die Beifahrerscheibe eines auf der Münsterstraße in Nottuln, Appelhülsen geparkten schwarzen Audi A5 einer 45-jährige Nottulnerin ein und dursuchten das Fahrzeug. Durch das "Klirren" wurde eine Anwohnerin aufmerksam und schaute aus dem Fenster. Als sie den unbekannten Täter am Auto erblickte, sprach sie ihn an. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Sie beschrieb den Unbekannten als:

- männliche Person - "jung" - grüne Jacke - schwarze Basecap - weiße Turnschuhe

Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell