POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Grauer Audi Q4 50 e-tron beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekanntes Auto hat am Dienstag (13.01.26) einen grauen Audi Q4 50 e-tron beschädigt. Zwischen 7.15 Uhr und 9.45 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz der alten Landwirtschaftsschule. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
