POL-COE: Dülmen, Perdekamp
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 13.01.2026, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Perdekamp in Dülmen ein. Hierzu schlugen sie ein rückwärtig gelegene Terrassentür ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck. Ob es zu weiterem Diebesgut gekommen ist, wird noch geprüft.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

