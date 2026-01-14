POL-COE: Lüdighausen, Stadtfeldstraße/Polizeieinsatz
Coesfeld (ots)
Die Polizei wurde am Mittwoch (14.01.) gegen 12.00 Uhr in das Wohngebiet Stadtfeldstraße gerufen. Dort befand sich eine Person in ihrem häuslichen Umfeld in einer psychischen Ausnahmesituation. Da eine Eigengefährdung der Person nicht auszuschließen war, nahmen Polizeikräfte diese in Gewahrsam. Anschließend wurde die Person durch den Rettungsdienst einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell