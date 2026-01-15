Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/Schwerer Verkehrsunfall - Ermittlungen weisen auf überhöhte Geschwindigkeit hin

Coesfeld (ots)

Auf der Nordlandwehr kam es am Freitag (09.01.) in den Abendstunden zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Sieben Menschen verletzten sich zum Teil lebensgefährlich, die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6193594

Alle Beteiligten sind inzwischen außer Lebensgefahr. Erste Ermittlungsergebnisse machen deutlich, dass überhöhte Geschwindigkeit bei dem Unfall und auch dem Schadensausmaß eine Rolle gespielt hat.

Zeugenaussagen zufolge ist der BMW, der zum Unfallzeitpunkt durch einen 18-Jährigen geführt wurde, bereits kurz vor dem Unfall durch unangemessene Fahrweise im Stadtgebiet aufgefallen. Zudem hat die technische Auswertung des Fahrzeugs ergeben, dass dieses auch zum Zeitpunkt des Unfalls mit den entgegenkommenden Volvo mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell