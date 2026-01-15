Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Katharinenstraße

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (14.01.2025) in der Zeit von 18.50 Uhr bis 21.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Katharinenstraße in Lüdinghausen. Hierzu schlugen sie eine Terrassentürscheibe ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke des Erdgeschosses. Bisher ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell