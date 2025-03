Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Mühlhausen (ots)

Die Fahrt eines 49-Jährigen beendeten Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in Mühlhausen. Beamte stoppten den Autofahrer gegen 0 Uhr in der Rosenstraße. Da der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Im Krankenhaus wurde eine Blutnentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher.

