LPI-NDH: Verdächtige Substanz in Briefkasten eines Mehrfamilienauses aufgefunden - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Bleicherode (ots) - In der Zeit von Montag 20 Uhr bis Dienstag 07 Uhr machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Löwentorstraße zu schaffen. Die Täter brachten in dem Ausgabeschacht einen Feuerwerkskörper zur Umsetzung. Hierdurch wurde der Automat erheblich beschädigt. An den Inhalt des Automaten gelangten die Unbekannten nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als eintausend Euro. ...

mehr