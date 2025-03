Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Täter gehen leer aus

Bleicherode (ots)

In der Zeit von Montag 20 Uhr bis Dienstag 07 Uhr machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Löwentorstraße zu schaffen. Die Täter brachten in dem Ausgabeschacht einen Feuerwerkskörper zur Umsetzung. Hierdurch wurde der Automat erheblich beschädigt. An den Inhalt des Automaten gelangten die Unbekannten nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als eintausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen suchten und sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0076530

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell