POL-COE: Dülmen, Merfelder Straße/ Zigarettenautomat gesprengt
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (16.01.26) einen Zigarettenautomaten an der Merfelder Straße gesprengt. Geschehen ist das gegen 00.45 Uhr. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
