POL-COE: Havixbeck, Kleibrink/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Freitag (16.01.26) die Heckscheibe eines Peugeot 3008 am Kleibrink eingeschlagen. Zwischen 11 und 13 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
