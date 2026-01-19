PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Havixbeck, Kleibrink/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Freitag (16.01.26) die Heckscheibe eines Peugeot 3008 am Kleibrink eingeschlagen. Zwischen 11 und 13 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

