POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Freitag (16.01.26) in eine Wohnungen am Haverlandweg eingebrochen. Zwischen 18.10 Uhr und 22.50 Uhr brachen die Täter eine Terrassentür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
