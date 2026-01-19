POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (18.01.26) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Buldern aufgebrochen. Gegen 2.25 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Unbekannte. Ein Täter führte zwei Brechstangen mit sich, ein anderer Geldkassetten. Beide flüchteten in Richtung Ortsmitte. Einer der Männer war kleiner, der andere etwas größer. Der kleinere habe eine grüne ...

