Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbrüche in Gomaringen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Ein Auffahrunfall auf der B10 bei Esslingen-Zell hat am Donnerstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Gegen 7.50 Uhr befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Daihatsu Sirion die Bundesstraße in Richtung Stuttgart, als sie auf Höhe der Ausfahrt Esslingen-Zell das Abbremsen eines vor ihr fahrenden Nissan Qashqai zu spät erkannte und auf diesen auffuhr. Durch den Aufprall zog sich die 38-jährige Fahrerin des Nissan leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klink verbracht. Aufgrund des Unfalls war die B 10 in Richtung Stuttgart an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar, worauf sich ein kilometerlanger Rückstau bildete. Der Daihatsu war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (md)

Kirchheim/Teck (ES): Beim Vorbeifahren mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Verletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 28.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag in Kirchheim. Kurz nach zwölf Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit einem Fiat Bravo auf der Einsteinstraße in Richtung Tannenbergstraße unterwegs. Dabei wollte er an einem geparkten Wohnmobil vorbeifahren, worauf es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 3er-BMW eines 72-Jährigen kam. Durch den Aufprall stieß das Heck des Fiat noch gegen das geparkte Wohnmobil. Beim Unfall erlitten der 25-Jährige sowie sein 26 Jahre alter Beifahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Straße für rund 90 Minuten voll gesperrt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kollision mit Verletzten in Ergenzingen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ergenzingen sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 70 Jahre alte Frau mit einem Seat die Bismarckstraße in Richtung Gäustraße. An der Kreuzung mit der Albrecht-Dürer-Straße kollidierte sie mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda einer 61-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitten beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Beide Autos, an denen der Gesamtschaden mit rund 9.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Gomaringen (TÜ): In Wohnungen eingebrochen

Ein Einbrecher hat sich in zwei Wohnhäusern in Gomaringen zu schaffen gemacht. In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße brach ein Unbekannter am Mittwochabend ein. Zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle wohl, ohne etwas gestohlen zu haben, wieder aus dem Staub gemacht haben. In der Zeit zwischen Dienstag, 15.10 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, gelangte vermutlich derselbe Täter über ein aufgehebeltes Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Grundstraße. Im Inneren durchstöberte er die Räume, vermutlich ohne etwas zu entwenden. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

