POL-RT: Flucht vor Polizeikontrolle mit Widerstand; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Küchenbrand; Betrugsdelikte mit Warnhinweisen

Nürtingen (ES): Vor Verkehrskontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich ein Fahrzeugführer bei Nürtingen einer Verkehrskontrolle entzogen. Eine Streifenwagenbesatzung näherte sich gegen ein Uhr dem 44-Jährigen beim Wanderparkplatz im Tiefenbachtal, woraufhin dieser mit seinem Sprinter die Flucht ergriff. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Beschuldigte auf der K1243 in Richtung Stadtgebiet und dort weiter in Richtung Stadtteil Braike. Trotz mehrfacher Aufforderung mehrerer eingesetzter Streifenwagenbesatzungen stoppte der Fahrzeuglenker seinen Sprinter nicht. An der Einmündung Neuffener Straße / Rotenbergstraße wich der Mann einem halb auf der Fahrbahn abgestellten Streifenwagen über den Gehweg aus. Der 44-Jährige konnte jedoch kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angehalten und zunächst festgenommen werden. Hierbei leistete er kurzzeitig Widerstand, in dessen Folge er leicht verletzt wurde. Bei der Kontrolle konnte durch die Streifenwagenbesatzung festgestellt werden, dass das Fahrzeug Ende 2025 von Amts wegen stillgelegt wurde. Die angebrachten Kennzeichen stimmten nicht mit dem Fahrzeug überein. Des Weiteren stellte die Streifenwagenbesatzung mehrere Raummeter gespaltenes Holz im Fahrzeug fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuße entlassen. Ermittlungen zur Herkunft der Kennzeichen und auch des Holzes stehen noch aus. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Fahrzeuglenkers machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022 / 9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (am)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Radfahrer ist es am Mittwochnachmittag in Bonlanden gekommen. Gegen 16 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Bonländer Hauptstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn queren. Dabei kollidierte er mit dem ortseinwärts fahrenden Citroen einer 71-Jährigen, die noch vergeblich ein Brems- und Ausweichmanöver versucht hatte. Der Radler stürzte zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Da ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergab, musste der Mann noch eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Leinfelden

Ein Küchenbrand im Krokusweg in Leinfelden hat am Mittwochnachmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.10 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf den Brand in einem dortigen Wohnhaus mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche der Erdgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Personen befanden sich nicht in den Räumen. Ein darüber wohnender Mann wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Senior aus Kirchheim ist im Laufe des Mittwochs Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Der Geschädigte hatte auf seinem PC eine Nachricht über einen angeblichen Hackerangriff erhalten und anschließend mit einem selbsternannten Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft telefoniert. Der Senior schenkte den Angaben des Betrügers Glauben und gewährte diesem einen sogenannten Fernzugriff auf seinen Computer. Der Kriminelle tätigte in der Folge mehrere Überweisungen eines insgesamt wohl vierstelligen Betrags von Konten des Geschädigten. Daraufhin flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Filderstadt (ES): Betrug durch falschen Handwerker (Warnhinweis)

Wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt derzeit gegen einen Unbekannten. Am Montag hatte ein in Plattenhardt wohnender Senior einen Wasserrohrbruch bemerkt und daher im Internet nach einem Handwerker gesucht. Nachdem er die angezeigte Rufnummer gewählt hatte, wurde ihm die Reparatur am nächsten Tag in Aussicht gestellt. Am Dienstag, gegen 13 Uhr, erschien ein circa 30 Jahre alter Mann in dunkelblauer Kleidung bei dem Senior und begutachtete den Schaden. Nach einer kurzen Tätigkeit an dem Rohr brachte der selbst ernannte Handwerker vor, noch weiteres Material für die Reparatur zu benötigen und in Kürze zurückkehren zu wollen. Zuvor verlangte er von dem Geschädigten jedoch die sofortige Bezahlung der Leistung und hielt ihm ein EC-Kartenlesegerät vor. Dem kam der Senior nach. Der mutmaßliche Betrüger kehrte jedoch nicht mehr zurück. In der Folge musste der Geschädigte feststellen, dass von seinem Konto mehrere hundert Euro abgebucht worden waren. Eine Rechnung, Quittung oder Ähnliches hatte er nicht erhalten. Auch der Schaden an der Wasserleitung war nicht repariert worden.

Die Polizei rät daher:

- Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis und ziehen Sie hierzu am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn oder Angehörige.

- Holen Sie sich ggf. ein alternatives Angebot eines ortsansässigen Fachbetriebes ein.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen: Bezahlen Sie niemals sofort und in bar, sondern verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden.

- Verständigen Sie die Polizei, wenn mit dem Präsentieren einer völlig überteuerten Rechnung offenkundig die Gefahr besteht, Opfer einer Straftat wie Betrug oder Wucher zu werden.

Weitere Tipps für die Handwerkersuche oder zum Schutz vor Wucherpreisen finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/ (mr)

Filderstadt (ES): Verletzter Motorrollerfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrollerfahrer hat sich am Mittwochabend in Filderstadt ereignet. Der 26-jährige Fahrer eines VW-Polo fuhr gegen 22.10 Uhr in den Kreuzungsbereich der Felix-Wankel-Straße und Dieselstraße ein und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Lenker eines Piaggio Motorrollers, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Motorrollerfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. (md)

Dußlingen (TÜ): Auffahrunfall mit Verletzter

Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzen Frau ist es am Mittwochabend bei Dußlingen gekommen. Die 37-jährige Fahrerin eines Mercedes GLE übersah im Bereich L 230 / K 6901 die verkehrsbedingt stehende Mercedes C-Klasse einer 35-Jährigen und fuhr dieser in das Heck. Die 35-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Mercedes GLE war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (md)

